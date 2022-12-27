У Львові відкрили музей науки

У Львові, на вул. Стрийській, 200а, відкрили Музей науки, де представлено близько 100 найрізноманітніших експонатів, що інтерактивно пояснюватимуть дітям явища природи та закони фізики. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Простір поділений на тематичні зони: вода, повітря, людина, оптика, наука, електрика, роботи, Формула-1 та VR. Також у Музеї є зона акустики, що схожа на студію звукозапису і містить музичні інструменти. У студії можна відтворити ехолокацію кажана та побачити силу свого голосу у вигляді діаграми на екрані.

У секції з роботами є можливість провести цікавий діалог з «RoboThespian» – він має багато програм та мов на вибір, відповідає на питання, виконує завдання, обличчя робота заливається рум’янцем, а в очах блимають сердечка. Також у Музеї можна побачити роборуку «KUKA», якою збирають машини та інші прилади на промислових підприємствах.

Враховано у музеї і інклюзивність: у зоні для виховання гуманності і толерантності діти можуть сісти в інвалідний візок і подолати на ньому перешкоди. Також діти можуть спробувати видобувати воду, як це роблять їхні однолітки в Африці.

Увесь простір музею заповнений маятниками, моделями, апаратами – це такий собі космічний корабель, подорож у майбутнє.

Власник Музею Роман Санін додав, що незабаром у Музеї з’являть ще нові експонати, серед них – точна копія руского воєнного корабля, який діти зможуть потопити. Власник також розповів, що ідея відкрити такий простір для дітей зародилася, коли він ознайомився з роботою музеїв науки у Європі.

Музей працює щодня з 08:00 до 20:00, вартість вхідного квитка – 350 грн. Більше про Музей науки та представлені у ньому експонати можна дізнатися на сторінці у Фейсбуці або на сайті.

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