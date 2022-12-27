Ще одному нардепу від Слуги народу оголосили підозру в недостовірному декларуванні

САП та НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні народному депутату від «Слуги народу» Юрію Камельчуку. Про це йдеться в Телеграмі САП.

В САП не називають ім’я нардепа, але за даними Української правди, мова йде про народного депутата від «Слуги народу» Юрія Камельчука.

Встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років для проживання у м. Києві.

Також народний обранець не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США. Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов’язковому внесенню до декларації.

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