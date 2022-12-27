Росіяни планують дійти до адмінмежі Донеччини до кінця року, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти мають на меті вийти на адміністративний кордон Донеччини до кінця 2022 року. Про це пише Українська правда.

Так, за даними Маляр, росіяни планують за останні дні поточного року вийти на адміністративний кордон Донецької області. Вона додала, що найбільше військової техніки та озброєння РФ сконцентрувала поблизу Бахмута.

«Там було незначне просування, але ворога витіснили. Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них також це не виходить», – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, за даними Генштабу, 26 грудня ЗСУ відбили атаки росіян в районах 8 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський зазначив, що станом на 26 грудня максимуму сил та концентрації потребують напрямки на Донбасі. Головнокомандувач наголосив, що ситуація там «важка та болісна».

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