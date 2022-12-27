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Генштаб розповів про ситуацію на всіх напрямках

Ольга Денисяка

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Російські військові, попри значні втрати у живій силі, не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха – Луганської.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки  Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку, знову, від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

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