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Затримали чоловіка, який стріляв біля нічного клубу в центрі Львова

Ольга Денисяка

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Львівські патрульні розшукали чоловіка, який здійснив постріл у центрі міста. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Патрулюючи на площі Міцкевича, екіпаж поліцейських почув звук, схожий на постріл, який пролунав біля нічного клубу. Підійшовши до закладу, патрульні опитали очевидців, які повідомили, що компанія людей із пістолетом пішла в сторону Оперного театру. Інспектори передали орієнтування екіпажам поблизу та почали обстежувати територію.

«Дотримуючись заходів особистої безпеки, патрульні виявили підозрілу групу осіб. Під час поверхневої перевірки 31-річного громадянина, інспектори виявили у нього предмет, ззовні схожий на пістолет», – йдеться в повідомленні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також неподалік нічного закладу виявили гільзу.

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