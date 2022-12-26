У ДТП з вантажівкою біля Львова загинув 29-річний водій

Зранку 26 грудня біля Львова 29-річний водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 26 грудня близько 06:20 год. на трасі Київ – Чоп поблизу села Пасіки Зубрицькі Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій легкового автомобіля «Ауді», 29-річний мешканець Івано-Франківської області, рухаючись у напрямку міста Чоп, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом MAN під керуванням 60-річного львів’янина.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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