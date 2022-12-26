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На Луганщині у лікарні перебувають до 300 «вагнерівців», – Генштаб

Анастасія Диняк

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24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області.  Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також 25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 – пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських  окупаційних військ та найманців приватних військових компаній.

Так, в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК «Вагнер». Крім того, в Первомайську, на території так званого «військового шпиталю», що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

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