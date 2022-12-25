ЗСУ вдарили по штабу окупантів на Херсонщині під час наради офіцерів

На 305 добу війни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та тероризувати мирні міста. Українські військові уразили штаб рашистів на Херсонщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 25 грудня.

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На Сіверському напрямку агресор обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів: Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Новопавлівському напрямку рашисти завдали вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь, що на Дніпропетровщині.

«Російські окупанти з метою залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів», – кажуть у Генштабі.

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, у Донецькій області знищено чотири самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон».

А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводили нарада офіцерів Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації. В результаті близько 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Українська авіація протягом доби завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

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