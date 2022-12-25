Столичні пам’ятки підсвітив митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер

Напередодні Різдва всесвітньо відомий швейцарський митець Геррі Хофштеттер влаштовує світлове шоу на відомих пам’ятках та будівлях у Києві. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Геррі Хофштеттер прибув в українську столицю зі своєю невеликою командою, аби подарувати світлове шоу і принести українцям надію та світло у темні дні. Митець за допомогою генератора підсвічує Андріївську церкву, Національний музей історії України, дзвіницю Михайлівського Золотоверхого монастиря та дзвіницю Софійського собору.

На пам’ятках з’явилися проєкції з українськими державними символами, абстракціями на різдвяну тематику, вишиванками, соняшниками та іншими зображеннями.

Вперше таке перетворення здійснили 23 грудня, втім мистецьке освітлення можна ще побачити протягом двох різдвяних вечорів 24-25 грудня з 16:00 до 22:00 год.

Проєкції, які з’являються на будівлях у Києві, транслюють й в прямому ефірі, зокрема у соцмережах Міністерства культури.

Зображення окремих проєкцій створюють відразу під час освітлення на місці у вигляді NFT та розміщують на платформі Opensea NFT. Отримані від продажу робіт кошти підуть на наступну акцію митця для підтримки України.

«Геррі Хофштеттер та його команда свідомо відмовилися від святкування Різдва зі своїми родинами на знак солідарності з Україною. Адже багато українців через російську збройну агресію не можуть святкувати як зазвичай у теплих затишних оселях серед рідних і близьких. Та митець своїми роботами доводить, що варто жити й захищати та підтримувати місце де ми живемо, її довкілля», – кажуть у Мінкульті.

Додамо, що Геррі Хофштеттер є митцем зі Швейцарії, який спрямовує свої акції на захист екології та довкілля. Один із останніх його проєктів – освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії як акція солідарності під час глобального карантину-2020 через пандемію коронавірусу.

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Фото: Мінкульт