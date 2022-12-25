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На війні загинув львів’янин Роман Легкий

Наталя Дуляба

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Львів втратив ще одного захисника на війні з російськими окупантами – військового Романа Легкого. Про це йдеться на сторінці церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Facebook.

«Зі сумом повідомляємо, що на війні загинув наш парафіянин Роман Легкий. Запрошуємо усіх долучитись до заупокійних богослужінь та молитовно підтримати сім’ю загиблого», – вказано у повідомленні.

Жодних деталей про обставини загибелі воїна наразі немає. Попрощатися з Романом Легким можна буде і на Сихові, де він мешкав, і в центрі міста.

У вівторок, 27 грудня, о 19:00 год. відбудеться парастас у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на майдані Івана Павла ІІ. У середу вранці, 28 грудня, о 09:00 год. – Божественна літургія за упокій.

Опісля Чин похорону продовжать у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Поховають Романа Легкого, найімовірніше, на Личаківському кладовищі, де й усіх полеглих на війні львів’ян.

Судячи з опублікованих парафією фото, у Романа Легкого залишилась дружина і двоє діточок.

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Фото: Facebook церкви Різдва Пресвятої Богородиці

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