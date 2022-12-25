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На Львівщині прогнозують до 9 градусів тепла

Наталя Дуляба

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В понеділок, 26 грудня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду та до 9 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному гідрометцентрі.

Уночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до +4-9°С. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Хмарно з проясненням. Часом падатиме невеликий дощ. Вночі Львівщину огорне туман, на дорогах буде ожеледиця.

Зазначимо, потепління на Львівщину прийшло з 21 грудня. Температура повітря поступово почала підніматись до +5-7 градусів тепла, сніг став танути.

За даними Sinoptic, така тепла погода протримається у Львові та області ще щонайменше до 3 січня. На Новий рік, 31 грудня – 1 січня, обіцяють 10-12°С.

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