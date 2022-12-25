Львів попрощається з молодим Героєм Віталієм Заріцьким

У неділю, 25 грудня, Львів попрощається з Віталієм Заріцьким, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 10:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 10:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Віталій Заріцький (21.08.1996-20.12.2022) Уродженець села Велика Сушиця Львівської області.

Навчався у Закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Велика Сушиця. Закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад «Нижанковицький професійний ліцей».

Після завершення навчання підписав контракт із Збройними силами України. Проходив військову службу у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У мирний час працював водієм вантажних автомобілів.

Виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції/Операції Об‘єднаних сил у лавах 80-ї бригади. За особистий героїзм, виявлений при обороні Батьківщини, був нагороджений нагрудним знаком «Учасник АТО».

Із початком повномасштабного вторгнення держави-терориста боронив державний суверенітет та територіальну цілісність від російських загарбників.

У Віталія Заріцького залишилися батьки, дружина, двоє дітей та двоє молодших братів.

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