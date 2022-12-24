За час війни У Львові народилося 2963 малюки

Попри війну, в Україні щодня народжуються немовлята. Лише у міських пологових будинках Львова за час повномасштабної війни українки дали життя 2963 діткам. Із них 375 діток народили вимушено переселені матусі, які змушені були тікати з-під російських обстрілів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівсської міської ради.

Так, у дитячій лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова народилось 189 немовлят; у пологовому будинку №1 та пологовому відділенні 3-ї міської клінічної лікарні Третього медичного об’єднання – 2774 малят.

До слова, українці, які вимушено переїхали з рідних міст до Львова через війну, отримують тут прихисток та необхідну допомогу, зокрема й медичну. Це як стаціонарна, так і амбулаторна допомога, планові щеплення тощо. За час повномасштабної війни медичну допомогу тут отримали вже понад 120 тисяч українців.

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