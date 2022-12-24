У львівському електротранспорті лунатимуть колядки у виконанні військових оркестрів

Уже восьмий рік поспіль у грудні і січні у львівських трамваях та тролейбусах, окрім оголошень про маршрут, можна почути колядки, щедрівки, різдвяні пісні. Цьогорічний захід може бути останній, бо в Україні на законодавчому рівні забороняють музику у салонах транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч у львівському електротранспорті лунають фрагменти понад двадцяти композицій від Заслуженого академічного оркестру України зразково-показового оркестру Збройних Сил України, оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та оркестру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Мета проєкту – незмінна:

популяризація українського музичного контенту, а відповідно й виконавців, та традиції національного святкування новорічних та Різдвяних свят.

моральна підтримка задля консолідації внутрішніх духовних ресурсів наших пасажирів у такий нелегкий час.

«Попри втрати рідних та страх перед новими викликами, ми хочемо нагадати, що нас єднає, нагадати про християнські цінності та надію, які нам дарують ці свята.

Сезон колядок 2022-2023 є особливим та унікальними. Завдяки розумінню та неймовірним людським якостям (особливо швидкістю реагування у екстремальних умовах) звукооператорів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької та повному сприянню усіх без виключення працівників Будинку офіцерів у Львові (від начальника до чергового), попри «тривоги» та відімкнення електроенергії вдалося зробити перший аудіозапис оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного», – розповіла речниця ЛКП «Львівелектротранс» та авторка проєкту «Колядки, щедрівки, різдвяні пісні у львівському електротранспорті» Ольга Бачинська.

Важливим фактом є і те, що проєкт проводиться востаннє. 7 жовтня набрав чинності Закон 2310-IX, який передбачає заборону «акустичного насильства».

«Я, як львів’янин, знаю про проєкт і, звісно, люблю колядки. Проте, закон має універсальну дію, і було б неправильно, якби держава чи органи влади або самоврядування визначали, яку музику можна транслювати, а яку ні. Суть закону в тому, що пасажири мають право їхати в тиші. Однак, якщо мова про тролейбуси і трамваї, то, наскільки я розумію, на нього цей закон не поширюється. Бо це норми закону «Про автомобільний транспорт» і стосуються вони водіїв і салонів автобусів (у т.ч. маршруток) і таксі. Не тролейбусів і трамваїв. Втім, уряду доручено внести зміни в правила пасажирських перевезень про заборону акустичного насильства на всіх видах пасажирського транспорту. Однозначно, що до нинішнього Різдва уряд не встигне внести такі зміни. Однак через рік, чи пізніше, імовірно, заборона «акустичного насильства» стосуватиметься всіх видів пасажирського транспорту», – коментує ініціатор та співавтор Закону 2310-IX, який передбачає заборону «акустичного насильства» депутата Верховної Ради України IX скликання Володимир В’ятрович.

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