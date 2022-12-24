Під Львовом в автотрощі загинула жінка

У Львівському районі внаслідок автозіткнення загинула пасажирка легковика. орожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 грудня, близько 07.00, на автодорозі Тернопіль – Львів неподалік села Підберізці Львівського району. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Seat Ibiza під керуванням 58-річного чоловіка та Ford Fusion, яким керувала 29-річна жінка.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Seat Ibiza, 57-річна жінка, отримала травми, від яких померла на місці події. Водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне. Винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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