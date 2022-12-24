На тасі Мукачево–Львів загинув пішохід

У Львівському районі внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 грудня, близько 17.30, на автодорозі Мукачево – Львів у селі Давидів, про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Astr», 31-річний житель Івано-Франківської області, здійснив наїзд на пішохода, 43-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці події.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть то йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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