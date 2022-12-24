На Різдво троє львів’янок святкуватимуть 100 і більше років

У неділю, 25 грудня, троє львів’янок відсвяткують 100 і більше років. Загалом грудневих ювілярів, які прожили ціле століття, у Львові аж дев’ять. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Традиційно усіх довгожителів Львова, які відсвяткували 100 і більше років, вітають від імені громади міста.

Ювілярам вручають матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн, пам’ятну монету та вітальний лист.

«Цього місяця, до слова, аж дев’ятеро львів’янок святкують свої уродини: четверо – столітній ювілей, троє – 101-й день народження, одна – 102 роки, а також найстарша груднева уродинниця прийматиме вітання з нагоди 105-ліття. Цікаво, що троє уродинниць матимуть свято на Різдво – 25 грудня», – йдеться у повідомленні.

До слова, традиція вітати довгожителів у Львові існує вже 15 років.

Загалом у 2022 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 280 тис. грн.

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