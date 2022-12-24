Львів попрощається з Героєм Геннадієм Жукотинським

У суботу, 24 грудня, Львів попрощається з Геннадієм Жукотинським, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Геннадій Жукотинський (03.12.1965-12.12.2022)

Уродженець міста Краматорськ Донецької області.

Навчався у Краматорській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11 Краматорської міської ради Донецької області. Згодом здобував професійно-технічну освіту. Проходив військову службу в Автономній Республіці Крим.

У мирний час працював у службі охорони Краматорської теплоелектроцентралі. Був художником, захоплювався холодною зброєю та поезією – складав національно-патріотичні вірші під псевдонімом «Олесь Жученко».

Молодший сержант. Із початком повномасштабного вторгнення проходив військову службу на посаді стрільця 198-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У Геннадія Жукотинського залишилися мама, брат, дружина та двоє синів.

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