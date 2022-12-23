У Львові збирають банки для окопних свічок. Як долучитись

ЛКП «Львівспецкомунтранс» збирає бляшанки для виготовлення окопних свічок для військових. За два місяці небайдужі львів’яни принесли 30 мішків бляшаної тари. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Для збору металевих бляшанок з-під консервації у Личаківському районі встановили 10 спеціальних резервуарів за адресами:

вул. Барвінських, 16;

вул. Лисенка, 32;

вул. Мучна, 32;

вул. Юрія Руфа, 5 (колишня вул. Некрасова);

вул. Ніжинська, 9;

вул. Парфановичів, 3;

вул. Піскова, 17;

вул. Смольського, 7;

вул. Черемшини, 6;

вул. Чернігівська, 7.

Банки з цих локацій забирає ЛКП «Львівспецкомунтранс» і передає волонтерам, які використовують їх для виготовлення окопних свічок на фронт. Така свічка горить від 3 до 8 годин, допомагає зігрітися, висушити одяг та підігріти їжу.

За два місяці вдалося зібрати вже 30 мішків бляшанок. Із частини з них вже зробили свічки, які незабаром відправлять захисникам.

Всіх небайдужих закликають долучатися і приносити на вищезгадані локації чисті бляшанки з твердим дном і боковинами.

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Фото: ЛМР