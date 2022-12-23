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У Львові збирають банки для окопних свічок. Як долучитись

Наталя Дуляба

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ЛКП «Львівспецкомунтранс» збирає бляшанки для виготовлення окопних свічок для військових. За два місяці небайдужі львів’яни принесли 30 мішків бляшаної тари. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Для збору металевих бляшанок з-під консервації у Личаківському районі встановили 10 спеціальних резервуарів за адресами:

  • вул. Барвінських, 16;
  • вул. Лисенка, 32;
  • вул. Мучна, 32;
  • вул. Юрія Руфа, 5 (колишня вул. Некрасова);
  • вул. Ніжинська, 9;
  • вул. Парфановичів, 3;
  • вул. Піскова, 17;
  • вул. Смольського, 7;
  • вул. Черемшини, 6;
  • вул. Чернігівська, 7.

Банки з цих локацій забирає ЛКП «Львівспецкомунтранс» і передає волонтерам, які використовують їх для виготовлення окопних свічок на фронт. Така свічка горить від 3 до 8 годин, допомагає зігрітися, висушити одяг та підігріти їжу.

За два місяці вдалося зібрати вже 30 мішків бляшанок. Із частини з них вже зробили свічки, які незабаром відправлять захисникам.

Всіх небайдужих закликають долучатися і приносити на вищезгадані локації чисті бляшанки з твердим дном і боковинами.

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Фото: ЛМР

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