Росіянку, яка радила своєму чоловіку ґвалтувати українок, оголосили в міжнародний розшук

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук громадянку РФ Ольгу Биковську, яка закликала свого чоловіка, військового російської армії, ґвалтувати українок. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Йдеться про дружину російського військового, яка «прославилась» завдяки перехопленню своєї телефонної розмови з чоловіком, який воював на півдні України. У квітні спецслужби опублікували запис, на якому жінка каже: «Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Після публікації цього запису журналісти ідентифікували і саму жінку, і її чоловіка-загарбника. Ними виявились подружжя громадян РФ із окупованого Криму Ольга і Роман Биковські. Детальніше про цю парочку Львівський портал писав за цим посиланням.

Тепер Служба безпеки України офіційно підтвердила, що голос жінки на записі телефонної розмови належить Ользі Биковській. Також правоохоронці зібрали докази того, що вона спонукала свого чоловіка до насильства над мирними жителями України.

«Зловмисницею виявилась громадянка рф Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму. Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області. Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання РФ на території південного регіону», – кажуть в СБУ.

Росіянку Ольгу Биковську оголосили в міжнародний розшук. Їй заочно оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Обвинувальний акт правоохоронці вже скерували на розгляд суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.