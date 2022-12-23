На Львівщині для переселенців організували передріздвяний Святвечір

Коляда, страви Святвечора, побажання миру, добра та перемоги. Для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток на Львівщині, організували передріздвяний Святвечір «Різдво Разом». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Святвечір для переселенців організували у Парку на Валах.

На столах були традиційні кутя, узвар, пампухи, борщ, хала – пісні страви, які є традиційними для святої Вечері. Кожна із 12 страв – не лише традиція, а й певний символ українського Різдва.

Усі, хто прийшов почастувати різдвяними смаколиками, у різний час вимушено покинули свої домівки через воєнні дії і знайшли прихисток на Львівщині. Вони наголосили, що сьогодні відчули себе наче вдома, адже теж у власних родинах плекають традиції.

«Завжди святкували Різдво у родинному колі, разом з дітьми колядували, запрошували гостей, родину, накривали стіл традиційними стравами. Було родинно і гарно. Дякуємо за сьогоднішнє тепле та душевне свято, почуваємось як вдома», – зазначила пані Галина, яка переїхала на Львівщину з Луганщини.

Разом із присутніми колядував гурт автентичної музики «Коралі», а дітки-переселенці віншували.

Частунок для переміщених осіб організував благодійний фонд Hope.ua за підтримки департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА. Також, до організації заходу долучились Львівські ярмарки. Окрім частування стравами під час заходу присутнім роздали подарункові пакунки.

Як розповіли у департаменті комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА, в такий спосіб хотіли подарувати людям, які сьогодні не можуть бути вдома, відчуття тепла, затишку, передріздвяної радості.

«Ми також вкотре демонструємо, що ми – єдині, сильні, попри намагання ворога нас зламати. Ми пройдемо це випробування і переможно святкуватимемо усі наступні різдвяні свята кожен у своїх домівках на своїй рідній землі», – додали в департаменті.

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