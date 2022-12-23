LUMOS Orchestra запрошує на унікальний концерт «The Sounds of Christmas»

У вівторок, 3 січня, у театрі імені Марії Заньковецької відбудеться єдиний в Україні святковий концерт музики з різдвяних фільмів та мультфільмів «The Sounds of Christmas» від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra та хору «Євшан». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу – VINIL Concert agency.

Початок концерту о 19:00.

У програмі вечора у виконанні оркестру та хору прозвучать саундтреки та композиції з улюблених фільмів – “Сам удома”, “Різдвяна історія”, “Гаррі Поттер”, “Полярний експрес”, “Едвард руки-ножиці”, “Чарлі та шоколадна фабрика”, “Крижане серце 1-2”, “Кошмар перед Різдвом”, “Нарнія”, “Золотий компас”, “Клаус”, “Ґрінч”, “Доктор Хто”, “Красуня та чудовисько”, “Вартові легенд” та ін. Солісти та оркестр виступатимуть у казкових зимових костюмах, а усе дійство буде обрамлене святковими декораціями.

«Це концерт, на якому оживають дива. Який змушує затамувати подих, зігріває душі та дозволяє забути про негаразди і слідом за музикою поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії», – запрошують на подію організатори.

Чарівну музику доповнить неповторна різдвяна історія-притча, яку супроводжуватиме відеоряд з фільмів та мультфільмів. Також для найменших будуть цікаві і захоплюючі інтерактиви, тож концерт підійде для всієї сім’ї.

Диригентом вечора стане Роман Кресленко. Аранжувальник, художній керівник проєкту — Діана Коваль, художній керівник хору – Ірина Кресленко.

Квитки за посиланням: concert.ua

Довідково

LUMOS Orchestra — відомий львівський симфонічний оркестр, що створює видовищні та атмосферні шоу присвячені музиці з кіно, серіалів, мультфільмів та відеоігор. За більш ніж 10-річну діяльність має в своєму репертуарі більше 700 композицій, великі тематичні події за “Гаррі Поттером”, “Володарем Перснів”, “Зоряним війнам”, “Доктору Хто”, концерти присвячені музиці з мультфільмів студії Disney та комп’ютерним іграм. Концерти LUMOS Orchestra завжди залишають після себе яскраві враження, незабутні емоції та потужний заряд натхнення.

Галицький камерний хор “Євшан” – гастролював у США, Канаді та багатьох країнах Європи, брав участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, першим втілював у життя твори багатьох українських та закордонних композиторів.

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