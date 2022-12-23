Бойовика «ЛНР», який із рашистами штурмував Сєвєродонецьк, посадили за ґрати

10 років у тюрмі відсидить бойовик так званої «ЛНР», який разом із російськими військами воював проти України та штурмував Сєвєродонецьк. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про мешканця тимчасово окупованого Суходільська, який у 2021 році приєднався до лав незаконних збройних формувань 2 армійського корпусу ЗС РФ.

Там його призначили «оператором-навідником» ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП. Саме з них він обстрілював позиції українських військ на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення зловмисник добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. У складі ворожих військ він брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ на території Слов’яносербського району Луганщини.

«Бойовик спільно з російськими загарбниками захоплював Рубіжне та Сєвєродонецьк. Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню “Сонцепьок”», – кажуть в СБУ.

Вояка потрапив у полон до українських захисників цьогоріч у червні під час боїв на Луганському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і за ​ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Призначене йому покарання – 10 років тюрми.

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