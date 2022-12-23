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Біля Токмака вдарили по ворожому штабу із «кадирівцями»

Наталя Дуляба

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У районі Токмака, що на окупованій частині Запорізької області, українські військові вдарили по дислокації ворожих військ разом із «кадирівцями». Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

«Приліт» по позиції окупантів поблизу Токмака стався у четвер ввечері, 22 грудня. За інформацією місцевих джерел, удар прийшовся по штабу з «кадирівцями».

Жодних даних про ворожі втрати наразі ще немає.

«Місцеві джерела пишуть, що уві сні згоріло багато дон-донів разом зі штабом орків. Інформація уточнюється і додатково перевіряється», – кажуть у СтратКомі.

Зауважимо, напередодні міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на тимчасово окуповану територію Запорізької області завезли чергову партію «кадирівців». Вони агресивно ведуть себе на дорогах і погрожують цивільним. Зайнявши блокпости від Мелітополя до Василівки, виконують тепер нове стратегічно важливе завдання.

«Якщо раніше ці “тік-ток-воїни” в основному мародерили підприємства та залякували місцеве населення, то тепер мають ще одне важливе завдання – контролювати мобілізованих, які абсолютно неадекватні, непрогнозовані і можуть розбігтися в будь-яку мить. Окупанти і колаборанти на Запоріжжі почуваються зовсім некомфортно, бо бавовна розцвітає навіть в глибокому тилу», – відзначив Іван Федоров.

Нагадаємо, що Токмак розташований менш ніж за 50 км із Мелітополя. Нещодавно ЗСУ знищили майже дві сотні окупантів у районі Токмака та низку їхньої техніки. Крім того, у середині грудня тут рашисти запустили мобільні крематорії.

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