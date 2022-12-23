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103 бригада отримала пересувний медико-стоматологічний пункт

Андрій Котенський

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Львівська 103-тя бригада Сил ТрО ЗСУ отримала сучасний автономний пересувний медико-стоматологічний пункт. Відтепер тероборонівці з Львівщини можуть користуватись послугами стоматолога на передовій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

За підтримки Львівського Добровольчого Медичного батальйону та організації Rotary International вдалось облаштувати мобільний медичний пункт. А в Україні волонтери, меценати за підтримки керівництва ЛОВА переобладнали його у стоматологічний центр.

«Зараз це дуже актуально в наших польових умовах. Тепер для того, щоб полікувати хворий зуб бійцям не потрібно їхати за багато десятків кілометрів до найближчого стоматолога. Сучасне обладнання дозволяє надавати такі ж послуги на якісному рівні. Дякую колегам-медикам, а також усім дотичним волонтерам, які постійно допомагають нам забезпечити належну медичну допомогу бійцям на передовій! », – прокоментував запуск стоматологічного пункту начальник медичної служби 103 бригади Ростислав Білавка.

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