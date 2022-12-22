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В Херсоні затримали «регіоналку», яка погрожувала розстрілом за відмову участі у псевдореферендумі

Наталя Дуляба

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В Херсоні спіймали колаборантку з колишньої Партії регіонів, яка погрожувала місцевим розстрілом за відмову «голосувати» на російському псевдореферендумі. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Як встановили спецслужби, зловмисницею виявилась жителька Херсона, яка входила до складу місцевого осередку Партії регіонів.

Після окупації вона добровільно пішла на співпрацю з росіянами і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За це отримала паспорт РФ і «призначення» до лав окупаційної адміністрації. Там вона очолила створену агресором «дільничну виборчу комісію».

Перебуваючи на «посаді», колаборантка виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

Для цього зрадниця розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів Херсона.

«Зловмисниця особисто закликала людей прийти на “дільниці” і “проголосувати” на користь країни-агресора. Крім цього, вона особисто обходила будинки і вимагала від людей поставити потрібну “відмітку в бюлетенях”. При відмові відразу “зверталась” до озброєних рашистів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом», – кажуть в СБУ.

Після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути «непомітною» і таким чином уникнути правосуддя.

Під час затримання у зловмисниці виявили паспорт громадянина РФ і партійний квиток проросійської партії.

Їй вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд помістив колаборантку під варту. Наразі слідство триває.

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