У Самборі жінка під час бійки зарізала чоловіка

У Самборі жінка зарізала чоловіка кухонним ножем, яким він намагався її побити. про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, 37-річна підозрювана жила зі своїм 35-річним співмешканцем у його квартирі у Самборі. Під час конфлікту чоловік почав бити жінку, яка була на той момент п’яна.

Затримана схопила з підлоги кухонного ножа, що перед тим випав із рук нападника, та вісім разів вдарила ним співмешканця у груди, спину та шию. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці.

Мешканці Самбірського району повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України). Їй загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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