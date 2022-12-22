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У пожежі біля Стрия загинули дві людини

Наталя Дуляба

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Пожежа в житловому будинку біля Стрия забрала життя двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Фатальний випадок стався у середу ввечері, 21 грудня, орієнтовно о 19:55 год. у селі Верчани, що відразу біля Стрия. Тут спалахнув дерев‘яний житловий будинок.

Коли на місце прибули рятувальники, то будівля вже була охоплена вогнем. Під час розвідки пожежі виявили загиблих 63-річного чоловіка та 47-річну жінку.

На те, аби ліквідувати пожежу, 12 вогнеборцям знадобилось трохи більше години. Полум‘я не встигло повністю знищити будинок, але пошкодило частину перекриття, вікна, двері й речі домашнього вжитку.

Причину виникнення займання наразі встановлюють.

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