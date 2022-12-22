СБУ викрила львівських податківців на розкраданні десятків мільйонів

СБУ викрила керівництво Податкової служби на Львівщині у розкраданні десятків мільйонів державних грошей. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних грошей. До оборудки причетне керівництво Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

СБУ встановила, що посадовці організували незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) місцевим підприємствам. Це мало дозволити їм «вивести» з державного бюджету понад 40 млн грн. Втім, українські правоохоронці своєчасно заблокували схему і встановили її основних фігурантів.

За даними слідства, до протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем.

«Комерсанти продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах. Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування», – йдеться в повідомленні.

Під час перевірки відповідних документів податківці «заплющували очі» на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція. Після надходження бюджетних грошей на рахунки підприємств їх представники виводили кошти у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми.

За матеріалами СБУ трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові викрили злочинну схему відшкодування ПДВ, на якій відомий місцевий бізнесмен відмив понад 35 млн грн. За даними ЗМІ, йдеться про власника мережі маркетів «Близенько» Олександра Бережанського.

Нагадаємо, напередодні з посади звільнили головного податківця Львівщини Андрія Щербака.

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