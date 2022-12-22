«Регіонала»-колаборанта з Харкова оголосили в розшук

Правоохоронці оголосили в розшук колишнього нардепа від Партії регіонів, який закликав отримувати російські паспорти. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, йдеться про представника Харківського осередку Партії регіонів, який п’ять разів був народним депутатом України від цієї політсили.

Спецслужби не назвали імені, однак опублікували фото, чоловіка на якому можна ідентифікувати як Дмитра Святаша. Саме про цього політика пише й Українська правда, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Як кажуть в СБУ, після початку повномасштабного вторгнення політик виступав із підтримкою Росії та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.

Встановлено, що у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост.

У своєму дописі він закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

«Таким чином зловмисник «гарантував» громадянам лояльне ставлення агресора, а також обіцяв «списання» кредитів. Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з РФ до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури», — додають у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці оголосили політику підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Відомо, що екснардеп встиг втекти в Росію. Його вже оголосили у розшук. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше екснардепу повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

У серпні активи фігуранта справи на 600 млн грн арештували.

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