Львів прощається зі ще двома загиблими захисниками

У четвер, 22 грудня, Львів проведе в останню путь полеглих на війні бійців 24 бригади імені короля Данила: 40-річного Ростислава Сіренка та 37-річного Віктора Василину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться о 10:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 10:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічні довідки воїнів

Львів’янин Ростислав Сіренко (01.08.1982 – 14.12.2022) навчався школі-ліцеї «Оріяна», закінчив Львівське вище професійне політехнічне училище за спеціальністю «електрозварювальник».

У 2015-2016 роках воював у зоні АТО. Після повернення до цивільного життя працював менеджером.

У 2021 році підписав контракт зі ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення боровся із загарбниками у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Ростислава Сіренка залишилися мати, брат, сестри та двоє племінників.

Львів’янин Віктор Василина (11.05.1985 – 12.12.2022) навчався у ліцеї №15, водночас відвідував музичну школу та займався стрільбою з лука.

У 2009 році закінчив Львівську філію Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «менеджер міжнародного туризму», згодом – Львівський національний університет природокористування.

Після завершення навчання працював у численних місцевих підприємствах, зокрема на ТзОВ «Факро Львів», ПрАТ «Львівобленерго», ЛКП «Львівавтодор», ЛМКП «Львівводоканал».

Із початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист Батьківщини від окупантів. Воював у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Віктора Василини залишилися мама, кохана, двоє дітей, двоє сестер та двоє братів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР