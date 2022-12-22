Ексочільник «Роскосмосу» Рогозін і «глава уряду ДНР» постраждали під час «прильоту» у Донецьку

Колишнього очільника «Роскосмосу» Дмітрія Рогозіна та так званого «главу уряду ДНР» поранено під час прильоту по одному з готелів в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомляє Львівський портал.

За словами самого Рогозіна, 21 грудня в одному з готелів окупованого Донецька у нього була «робоча зустріч» після повернення одного з підрозділів окупантів. Він стверджує, що невідомі «злили» його місцеперебування, тому локацію обстріляли.

«Хтось “злив” інформацію і близько 19:45 год. стались кілька точних влучань, в тому числі й у місце, де безпосередньо ми перебували. Мене поранено. Металевий уламок розміром 3х4 мм увійшов вище від правої лопатки. Попереду операція. Поранення дістали ще кілька близьких мені людей», – написав сам Рогозін.

Водночас видання SOTA стверджує, що Рогозіна поранили в ресторані «Шеш-беш» у Донецьку, де він святкував день народження.

Також видання пише, що поранено й так званого «главу уряду ДНР» Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.

Пізніше прессекретар Хоценка підтвердила російському ТАСС, що той поранений, однак загрози його життю немає.

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