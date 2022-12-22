Біля Миколаєва легковик врізався у вантажівку

У селі неподалік Миколаєва водій авто, виїхавши на зустрічну смугу, протаранив вантажівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась сталася в середу ввечері, 21 грудня, близько 19:00 год. біля села Пісочна Стрийського району. Тут на трасі Київ – Чоп легковик врізався у вантажівку.

Як попередньо встановили правоохоронці, 39-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», мешканець Миколаєва Стрийського району, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою «КамАЗ» під керуванням 50-річного стриянина.

Внаслідок ДТП травмованого водія легковика госпіталізували в реанімацію.

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція