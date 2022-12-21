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Постачальника наркотиків на Львівщину з Польщі посадили на 8 років за ґрати

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок одному з організаторів злочинної групи, яка нелегально перевозила з Польщі наркотики і збувала їх гуртом в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про мешканця Львівщини, який у 2018 році був одним із організаторів контрабандного ввезення наркотиків з Республіки Польщі до України. «Товар», захований у звичайні дорожні сумки, мали перевозити у рейсовому автобусі.

Як уточняють у Держприкордонслужбі України, викрили нелегальний канал постачання наркотиків у пункті пропуску «Грушів». Під час перевірки рейсового автобуса, сполученням «Лодзь – Долина», оперативники виявили та вилучили понад 63 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – макової соломи.

За розцінками «чорного ринку» вартість наркотичної речовини може становити майже 2 млн грн.

Загалом до злочинної групи входили жителів Львівщини та Харківщини. Перебуваючи у Польщі, зловмисники приховали наркотики у семи дорожніх сумках та, скориставшись послугами пасажирських перевезень, намагались його приховати під виглядом багажу подорожніх.

Одному з організаторів злочинного угруповання, мешканцю Львівщини, Пустомитівський районний суд вже виніс вирок – 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Стосовно інших учасників матеріали справи ще розглядає суд.

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Фото: Держприкордонслужба

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