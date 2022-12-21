Максим Козицький: «Данило Гетманцев уже почав «будувати» в Україні Сінгапур»

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький про відмивання коштів платників податків на відшкодуваннях ПДВ і скандальні призначення у львівській податковій:

Як я зрозумів, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уже почав будувати в Україні Сінгапур. Мушу зазначити, що Данило Олександрович точно не Лі Куан Ю, бо він старається створити не економічне диво, а диво якесь своє, особисте.

Отже, новим очільником Львівської ДПС став Флис Андрій Степанович. Саме він змінив відстороненого Андрія Щербака з командою. Все б нічого, але Андрій Флис – колишній начальник відділу контролю за відшкодуванням ПДВ у Львівській області. Саме цей підрозділ безпосередньо відповідає за перевірку, підтвердження достовірності заявлених до відшкодування сум та формування висновків для відшкодування ПДВ з бюджету. І саме через зловживання з ПДВ «злетів» з посади Андрій Щербак.

Ну і вишенька на торті. Сьогодні ж Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрило чергову злочинну схему відшкодування ПДВ: у компаній відомого львівського бізнесмена вилучили понад 25 млн грн готівкою. Фірма завдала державі збитків у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ майже на 35,4 млн грн. І скоріш за все це відбулося під необачним оком Андрія Флиса.

Але ці речі нікого не зупинили. Ні Данила Гетманцева, ні очільницю ДПС України Тетяну Кірієнко. Бо погодження Андрія Флиса відбулось моментально – за один день. Цікаво було б почути позицію очільника Мінфіну Сергія Марченка.

То яку країну ми з вами будуємо, шановні Даниле Олександровичу та Тетяно Павлівно? Як на мене, точно не Сінгапур!»

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