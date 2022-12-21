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Держбюджет отримав 3 млрд від націоналізації російських банків

Анастасія Диняк

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До державного бюджету надійшли перші три мільярди гривень від вилучених об’єктів прав власності РФ а її резидентів в Україні. Про це пише Економічна правда.

Так, йдеться про кошти, які залишалися на рахунках українських дочірніх банків «Сбербанку» та «Веб.РФ» («Міжнародний резервний банк» та «Промінвестбанк»). РНБО ухвалила рішення щодо їхньої націоналізації 11 травня 2022 року.

У грудні перерахунок коштів до бюджету здійснив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів” становить 3 169 094 303,31 гривні», – зазначили у Державній казначейській службі.

У Фонді додали, що перший перерахований транш до держбюджету був у гривнях, однак незабаром перерахують і кошти, які зберігаються на рахунках у вилучених російських банках в іноземних валютах.

Аналітики  Trap Aggressor наголосили, що це перший успішний кейс вилучення російських активів на території України, який закінчився перерахуванням коштів до держбюджету.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських «дочок» російських «Сбєрбанку» та «Веб.рф».

Йдеться про зареєстровані в Україні банки «Міжнародний резервний банк» (також – IR Bank, 100% статутного капіталу належить російському «Сбєрбанку») та «Промінвестбанк» (99,772644% акцій належить російській держкомпанії «Веб.рф» або «Внєшекономбанк»).

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