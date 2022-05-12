Україна націоналізує «дочки» «Сбєрбанку» та «Веб.рф»

Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських «дочок» російських «Сбєрбанку» та «Веб.рф», на це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського. Про це пише Економічна правда із посилання на документи, долучені до законопроєкту №7371.

Так, йдеться про зареєстровані в Україні банки «Міжнародний резервний банк» (також – IR Bank, 100% статутного капіталу належить російському «Сбєрбанку») та «Промінвестбанк» (99,772644% акцій належить російській держкомпанії «Веб.рф» або «Внєшекономбанк»).

Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, «Веб.рф» до «Промінвестбанку», «Сбєрбанку» до «МР Банку» і обох «дочок» російських банків до юридичних осіб.

Також вилучать фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ. Для «МР Банку» вилучатимуть всі кошти, крім 3 млрд грн, які спрямують на задоволення потреб вкладників.

На виконання указу президента з моменту публікації у Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку є 10 днів, аби забезпечити примусове вилучення всіх зазначених активів.

Згідно додатків до рішення, Україна вилучає в «МР Банк» право вимоги боргу Донецької залізниці (правонаступником є «Укрзалізниця») близько 4,9 млрд грн в еквіваленті з урахуванням відсотків або 166 млн доларів.

Також націоналізується 517 млн грн боргу «Електроважмашу», державної компанії «Артем» на 205 млн грн та борг підприємства «Зоря»-«Машпроект» у 2,3 млрд грн. Обсяги боргу зазначені без урахування відсотків, які визначать на момент передачі активів.

Щодо «Промінвестбанку», то вилучать борг «Укрзалізниці» розміром 6,7 млрд грн із відсотками (232 млн доларів)

Крім того, націоналізують право вимоги боргу російських «Сбєрбанку» та «Веб.рф» до своїх українських «дочок» на 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті. Це означає, що українські «дочки» не повинні будуть нічого повертати материнським структурам.

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