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Луганські лікарні переповнені пораненими окупантами

Анастасія Диняк

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Лікарні у Луганську переповнені пораненими російськими військовими. Медичного персоналу на усіх не вистачає, а місцевим мешканцям відмовляють у лікуванні. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Так, йдеться про Луганську обласну клінічну лікарню, Луганську міську багатопрофільну лікарню № 15 та Залізничну лікарню. Вони повністю перейшли у користування окупантів. Місцевому населенню там в обслуговуванні відмовляють.

За даними ОВА, у закладах не вистачає медичного персоналу, зокрема асистентів хірургів, медичних препаратів та постільної білизни. В одному з медзакладів наразі перебуває понад 1000 поранених бойовиків.

В ОВА додають, що поранених може стати ще більше, адже 19 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах Стельмахівки, Червонопопівки.

Окрім того, українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Силами протиповітряної оборони 19 грудня було збито два ворожих гелікоптери.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, станом на 20 грудня втрати РФ перевищили 99 тисяч військових.

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