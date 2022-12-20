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Україна отримала 200 млн євро кредиту від Нідерландів

Анастасія Диняк

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Через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Так, 20 грудня Україна отримала кредит у розмірі 200 мільйонів євро.

Кредит надали на пільгових умовах, зокрема:

  • на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних);
  • остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

У Мінфіні пояснили, що кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

«Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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