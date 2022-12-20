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Україна отримала 2 мільярди доларів гранту від США

Ольга Денисяка

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До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд дол. США. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

«З перших днів злочинного вторгнення рф в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом, після початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 12 млрд дол. США у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати Америки є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

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