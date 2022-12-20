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Атака РФ «Шахедами» 19 грудня була найбільшою, - Повітряні сили

Ольга Денисяка

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19 грудня Росія здійснила найбільший за кількістю випущених іранських дронів-камікадзе обстріл України. Про це на брифінгу 20 грудня заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Учора, в день Святого Миколая рашисти привітали нас одним із найбільших «шахедних»обстрілів. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо взяти до уваги статистику, то таку кількість вони ще не випускали», – повідомив Юрій Ігнат.

Загалом з 7 грудня збили 67 БПЛА цього типу.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба звинуватив ООН у бездіяльності щодо використання росіянами іранських безпілотників, попри звернення України та її партнерів ще на початку жовтня з проханням направити на місця експертну місію.

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