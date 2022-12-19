ЗСУ знищили два пункти управління рашистів й два вертольоти

На 299 добу російські окупанти атакували критичну інфраструктуру дронами-камікадзе, а також продовжували обстрілювати міста України й позиції ЗСУ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 19 грудня.

Протягом доби ворог завдав один ракетний удар, здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 28 іранських ударних дронів «Шахед-136», 23 із яких українські захисники. Внаслідок ударів рашистів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку агресор обстріляв з артилерії позиції ЗСУ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують вести штурмові дії, здійснили обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах 25 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках рашисти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області, а також Херсона, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні жителі.

«Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі. Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів», – кажуть у Генштабі.

Відомо, що за попередні дні в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області ЗСУ знищили склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранили понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Сили протиповітряної оборони 19 грудня збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їхнього типу наразі уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад боєприпасів, два ворожі пункти управління та два райони зосередження живої сили.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.