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Путін тричі переносив наступ на Україну, – розвідка

Наталя Дуляба

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Президент Росії Владімір Путін втричі переносив повномасштабне вторгнення в Україну, втім ФСБ таки остаточно підштовхнула до цього кроку. Про це сказав представник української розвідки Вадим Скібіцький виданню Bild.

За його словами, Путін довго радився з очільником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергеєм Шойгу перед вторгненням в Україну та тричі переносив наступ.

«За нашою інформацією, наступ востаннє переносили в середині лютого. ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення. Росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси», – цитує Вадима Скібіцького пресслужба ГУР.

Представник української розвідки підкреслив, що про серйозний прорахунок російських окупантів свідчить й те, що Генштаб РФ  забезпечив військові частини продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби.

Відтак у перші дні повномасштабного вторгнення кращі російські військові частини зазнали найбільших втрат, оскільки вони не були готові до битви.

Нагадаємо, Росія здійснила наступ на Україну рано-вранці 24 лютого. Зараз триває 299 день повномасштабної війни.

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