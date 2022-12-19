Яку середню зарплату пропонують на Львівщині

Станом на початок грудня середній розмір зарплат, які пропонують працедавці Львівщини, становить 10 200 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Львівського обласного центру зайнятості.

Середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях, становив 10,2 тис. грн, що на 1,3 тис. грн більше, аніж було на початку грудня торік. Серед актуальних пропозицій працевлаштування 21% припадав на вакансії з мінімальною зарплатою, 74% – з винагородою, розмір якої коливався від мінімальної до середньої зарплати в області, ще 5% варіантів роботи було із заробітком, що перевищував середньообласний показник.

Від початку цього року до підрозділів Львівської обласної служби зайнятості 6,8 тис. працедавців подали інформацію про наявність 27,9 тис. вакансій. Найбільша потреба у працівниках була на підприємствах переробної промисловості, закладах торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, а також на фірмах транспортної сфери.

Станом на 1 грудня 2022 року в області залишалися неукомплектованими 4,1 тис. вільних робочих місць і вакантних посад. Із них 2,8 тис. – для робітників, майже 1,0 тис. – для службовців і 0,3 тис. – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

«Наприкінці цьогорічного листопада на зареєстрованому ринку праці кількість вакансій повністю задовольняла пропозицію робочої сили, – зазначив директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк. – В області на одне вільне робоче місце претендував 1 робітник, 3 службовці та 2 особи без професії. Найскладніше знайти роботу керівникам і менеджерам: одна вакансія – на 5 кандидатів з числа безробітних».

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