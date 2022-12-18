У Львові попрощалися з Володимиром Козявкіним

Львів попрощався з доктором медичних наук, Героєм України Володимиром Козявкіним. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

У неділю, 18 грудня, вченого поховали на Личаківському кладовищі.

Володимир Козявкін – український вчений у галузі медицини, автор унікальної методики лікування дітей з ДЦП. Був професором кафедри реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика, дійсним членом Національної академії медичних наук України, Героєм України, президентом Kozyavkin Medical Group (раніше генеральним директором Міжнародної клініки відновного лікування в Трускавці та Реабілітаційного центру «Еліта» (Львів).

Помер Володимир Козявкін у п’ятницю, 16 грудня.

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