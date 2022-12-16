ОСТАННІ НОВИНИ

Помер відомий дитячий реабілітолог з Львівщини Володимир Козявкін

Ольга Денисяка

|

16 грудня у віці 75 років помер відомий дитячий реабілітолог, науковець та засновник Трускавецької школи реабілітації Володимир Козявкін. Про це повідомив в Телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Сьогодні не стало Володимира Козявкіна – відомого науковця та дослідника, автора принципово нової технології лікування хворих з дитячим церебральним паралічем, керівника та творця Трускавецької школи реабілітації», – написав голова ОВА.  

Максим Козицький зазначив, що десятки тисяч людських історій із понад 60 країн завершились щасливо після лікування за системою Володимира Ілліча. 

Володимир Козявків – Герой України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України, український вчений у галузі медицини. Доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Герой України, президент Kozyavkin Medical Group (раніше генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування в Трускавці та Реабілітаційного центру «Еліта» (Львів)).

Метод Козявкіна (Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації) – високоефективна технологія лікування пацієнтів хворих на дитячий церебральний параліч ДЦП, остеохондроз та з наслідками травм і органічного ураження нервової системи. Метод Козявкіна розроблений понад 30 років тому, офіційно визнаний урядом України і, завдяки своїй ефективності, здобув широкий міжнародний авторитет.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал