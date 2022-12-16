Помер відомий дитячий реабілітолог з Львівщини Володимир Козявкін

16 грудня у віці 75 років помер відомий дитячий реабілітолог, науковець та засновник Трускавецької школи реабілітації Володимир Козявкін. Про це повідомив в Телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Сьогодні не стало Володимира Козявкіна – відомого науковця та дослідника, автора принципово нової технології лікування хворих з дитячим церебральним паралічем, керівника та творця Трускавецької школи реабілітації», – написав голова ОВА.

Максим Козицький зазначив, що десятки тисяч людських історій із понад 60 країн завершились щасливо після лікування за системою Володимира Ілліча.

Володимир Козявків – Герой України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України, український вчений у галузі медицини. Доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Герой України, президент Kozyavkin Medical Group (раніше генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування в Трускавці та Реабілітаційного центру «Еліта» (Львів)).

Метод Козявкіна (Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації) – високоефективна технологія лікування пацієнтів хворих на дитячий церебральний параліч ДЦП, остеохондроз та з наслідками травм і органічного ураження нервової системи. Метод Козявкіна розроблений понад 30 років тому, офіційно визнаний урядом України і, завдяки своїй ефективності, здобув широкий міжнародний авторитет.

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