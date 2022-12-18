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У Чорному морі немає жодного носія «Калібрів»

Анастасія Диняк

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Станом на неділю, 18 грудня, у Чорному морі немає російських ракетоносіїв із ракетами типу «Калібр». Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Так, наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні курсують до восьми ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

У Середземному морі росіяни розмістили дев’ять кораблів, з них п’ять – носії крилатих ракет типу «Калібр». Їхній загальний залп – 72 ракети.

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