РФ розміщує війська в школах, де навчаються діти

Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади.

Окрім того, на тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. З 5 грудня 2022 року військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку.

Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.