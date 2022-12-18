ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти не випускають людей з захоплених територій, – мер Мелітополя

Анастасія Диняк

|

З 15 грудня російські військові не випускають людей з тимчасово окупованих території. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, протягом трьох днів, починаючи з 15 грудня, росіяни не дозволили жодному мешканцю виїхати з тимчасово окупованої території України.

«За тиждень із захоплених територій чотирьох областей – Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської — до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини», – наголосив Федоров.

Він додав, що окупанти посилили фільтрацію на альтернативних шляхах евакуації. Наразі люди не можуть виїхати через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії, як це було раніше, адже на кордоні Росії та європейських країн авто українців розвертають назад.

«Тож черговий приклад терору окупантів в дії: вони настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках в якості живого щита», – зазначив мер міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал