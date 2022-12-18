Окупанти не випускають людей з захоплених територій, – мер Мелітополя

З 15 грудня російські військові не випускають людей з тимчасово окупованих території. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, протягом трьох днів, починаючи з 15 грудня, росіяни не дозволили жодному мешканцю виїхати з тимчасово окупованої території України.

«За тиждень із захоплених територій чотирьох областей – Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської — до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини», – наголосив Федоров.

Він додав, що окупанти посилили фільтрацію на альтернативних шляхах евакуації. Наразі люди не можуть виїхати через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії, як це було раніше, адже на кордоні Росії та європейських країн авто українців розвертають назад.

«Тож черговий приклад терору окупантів в дії: вони настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках в якості живого щита», – зазначив мер міста.