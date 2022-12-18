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На окуповані території України приїхав Шойгу, – ЗМІ

Анастасія Диняк

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На тимчасово окуповану територію України прибув міністр оборони РФ Сергій Шойгу, щоб проінспектувати угруповання військ. Про це пише російське пропагандистське видання «Риа Новости».

Так, за даними пропагандистів, Шойгу відвідав Південний військовий округ та проінспектував угруповання військ у зоні проведення так званої «спецоперації».

«При доповідях командувачів він особливу увагу звернув на забезпечення військ, умови розміщення особового складу у польових умовах та на роботу медичних та тилових підрозділів», – йдеться у повідомленні.

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